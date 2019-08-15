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GETAT polikliniği yeni binasında hizmet vermeye hazırlanıyor

Düzce Üniversitesi’nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında kurulumu tamamlanan ve geçici binada uygulamalarına başlayan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” (GETAT) polikliniği yeni binasında hizmet vermeye hazırlanıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:01
GETAT polikliniği yeni binasında hizmet vermeye hazırlanıyor

Düzce Üniversitesi’nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında kurulumu tamamlanan ve geçici binada uygulamalarına başlayan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” (GETAT) polikliniği yeni binasında hizmet vermeye hazırlanıyor.


Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Sağlık alanındaki ihtisaslaşma faaliyetleri çerçevesinde açılan GETAT Polikliniği yeni hizmet binasının, 20 adet ayaktan hasta ve 12 adet yatan hastaya hizmet verebileceğini ifade eden Doç. Dr. Ertuğrul Kaya; tedavi hizmetlerinin, alanında özel eğitim almış, akademisyen olan sertifikalı uzman doktorlar tarafından verilecek olmasının da Düzce Üniversitesi’nin bu alandaki hizmetlerini ön plana çıkaracağına dikkat çekti.



Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında yataklı servisi bulunan bir merkez


Ülkemizde ilk defa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında yataklı servisi bulunan bir merkezin hizmete açılacağına vurgu yapan Doç. Dr. Kaya, bir katının sadece AR-GE amaçlı hizmet verecek Merkezde; hem AR-GE çalışmaları yapılacağı hem de tedavi ve klinik araştırma hizmetleri verileceği bilgisini aktardı. Eksiklikler tamamlandıktan sonra birkaç ay içinde yeni binasında hizmete başlaması beklenen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi binasının, alanında ülkemizde en büyük kompleks olarak hizmete açılacağının da altını çizdi.


Akupunktur, Hirudoterapi, Kupa Uygulaması, Ozon Tedavisi Gibi Birçok Uygulama


Yeni hizmet binasında; akupunktur, hirudoterapi, kupa uygulaması, ozon tedavi, mezoterapi, fitoterapi, apiterapi, müzikoterapi, hipnoz ve larva tedavisi uygulamaları yapılacağını belirten Doç. Dr. Kaya, “Son teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış olan yeni hizmet binasında tedavi hizmetleri dışında klinik araştırmaları da yapılacaktır. Böylece tedavi amaçlı bitkisel ürünlerin geliştirilmesi, ürünlerin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve ruhsatlandırmasının sağlanmasına da büyük katkıda bulunulacaktır. Ayrıca halk arasında yaygın olarak kullanılan geleneksel tedavi yöntemleri klinik ve analitik araştırmalarla desteklenerek, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedaviler bilimsel kanıtlara kavuşturulacaktır” şeklinde konuştu.



Sertifika programlarıyla uzman hekim ve akademisyen yetiştirme


Doç. Dr. Ertuğrul Kaya; bölgesel olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında ilk olma hedefinin yanı sıra ulusal ve uluslararası çapta da adından söz ettirmek isteyen Düzce Üniversitesi, bu alanda kendini geliştirmek isteyen eğitimcilere de sertifika programları düzenleyerek alanında uzmanlaşmış sertifikalı hekim ve akademisyen yetiştirmeyi de hedeflediğini dile getirdi. Ülke genelinde tıbbi ürün tedarik ve satışını yapan kuruluşlarla iş birliği yapılarak bireylerin ve kurumların farkındalığının artırılıp, bilimsel verilerle etkileri ortaya konulan ürünlerin piyasaya arz edilmesine de katkı sağlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.





Çağın ihtiyaç duyduğu geleneksel ve modern hizmetin bir paydada sunulması amaçlanıyor


Düzce Üniversitesi bünyesinde tohumdan ürüne kadar tüm aşamaların takip edilip gerekli analitik ve klinik çalışmaları yapılan bitkisel ürünlerin halka sunumunun da gerçekleştirileceğini söyleyen öğretim üyesi Kaya, “Asırlar evvelinden modern tıbba öncülük etmiş olan Anadolu tıbbının kanıta dayalı altyapısının, sağlık sistemiyle bir bütün halinde birleştirilerek çağın ihtiyaç duyduğu geleneksel ve modern hizmetin bir paydada sunulması sağlanacaktır” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:01
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