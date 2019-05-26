’GETAT’ ile sağlıklı kilo vermek kolaylaşıyor

GETAT Ünitesi’nde uyguladıkları ’Kombinasyon Tedavisi’ ile birden çok geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamasını kullandıklarını kaydeden Özel Ümit Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Emel Nur Güney, kişinin kilo vermesi, yağ yakması ve sıkılaşmasını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Dr. Güney, Özel Ümit Hastanesi’nde yer alan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını içeren GETAT Ünitesi’nde ozon terapi, akupunktur, mezo terapi ve elektrolipoliz, soğuk lipoliz, nöralterapi, foküslü ultrason, altın iğne radyofrekans gibi işlemler yapıldığını aktardı. Kilo verme sürecinde kombinasyon tedavisi uyguladıklarını dile getiren Dr. Güney, şunları belirtti:

“Hasta bize her geldiğinde öncelikle vücut yağ, kas, su analizlerini yapıyor, ölçümlerini alıyor, insülin direncini belirliyoruz. Tiroid hormonlarına, LDL’sine, magnezyum, B12, demir, çinko, D vitamini gibi vitamin ve mineral eksiklik ya da fazlalıklarını değerlendiriyor ve gerekirse bunları düzenleyici tedaviler uyguluyoruz. Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı için önerilerde bulunuyor, bu konuda bilinçli olmalarını ve farkındalıklarını geliştirmek için onlara yazılı ve sözel bilgiler sunuyoruz."

Sağlıklı kilo vermek içinayda 3 veya 5 kilo vermenin ve bunu da yağ dokusundan vermenin en doğru şekil olduğunu belirten Dr. Güney; verilen kilonun doğru biçimde verilmesi için yakın takipte bulunduklarını, her geldiğinde hastanın analizlerine ve kliniğine göre kulak- vücut akupunkturu, mezoterapi, ozonterapi, soğuk lipoliz, foküs ultrason, elektrolipoliz, nöralterapi gibi tedavi yöntemlerini birbiriyle kombine ederek uyguladıklarını dile getirdi. İnsan vücudunda yoğun bir ağır metal kirliliği olduğuna dikkat çeken Dr. Emel Nur Güney, ozon terapi ile vücudu bu ağır metallerden arındırmaya yardımcı olduklarını söyledi. Güney, “Ağır metaller aldığımız GDO’lu yiyecekler, içecekler, gübreler, dişlerimizdeki dolgular, diş macunlarındaki flor, arabaların egzos gazları, atmosferdeki uçaklardan gelen kimyasal maddelerde, sigarada, kullandığımız pek çok eşyada ve yaşadığımız ortamlarda bulunur. Ozonun detoks özelliği var, istenmeyen ağır metallere yapışıyor onu yakalıyor ve sonra bağışıklık hücreleri geliyor zararlı maddeyi bölgeden atıp uzaklaştırıyorlar" dedi.

Ozonun aynı zamanda yağ yakıcı özelliği de olduğunu sözlerine ekleyen Güney, “Ozonun selülitleri giderici, kiloyu da düzenleyici özellikleri var. Vücutta serotonin üretimini sağlıyor serotonin mutluluk hormonu yani strese depresyona da çok çok iyi geliyor. Ozon güçlü bir antioksidan, antimikrobik, damar duvarında yağ ve pıhtıyı çözücü, bağışıklığı güçlendirici, vücudun oksijenizasyonunu arttırıcı ve antiaging özellikleri de vardır” dedi.

"Bölgesel yağlara son"

GETAT Ünitesi’nde uyguladıkları lipoliz yöntemi hakkında da bilgi veren Dr. Emel Nur Güney, “Lipoliz iğne, ilaç ya da mekanik elektriksel ya da radyo frekans, ultrasonik yöntemler ile vücuttaki bölgesel yağları yakma işlemidir. Bizim hastanemizde bu amaçla uyguladığımız tedaviler; Soğuk lipoliz, elektro lipoliz ve mezoterapi, foküs ultrasondur. Bu süreç sonunda oluşabilen çatlaklar içinse altın iğne radyofrekans uygulamaları yapılabilmektedir. Lipoliz işlemi cerrahi yöntemlerle kıyaslandığında konforlu oldudur, ağrı ve acı yoktur, anestezi gerekmiyor, ekonomik olup aynı gün sosyal yaşantınıza hemen dönebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kilo vermek ve bölgesel yağlardan kurtulmak için keskin diyet listelerinden ziyade bilinçli ve farkındalıkla yürütülen yaşam tarzı önerilerine önem verdiklerini belirten Güney, "Mezoterapi dediğimiz yöntemde ise, çok küçük ve ince olan mezoterapi iğneleri ile doğal yağ yakıcı maddeleri yağ dokusuna enjekte ederek yağ dokusunu yok etmeyi hedefliyoruz. Kombinasyon tedavisinde soğuk lipoliz ve mezoterapi ile baştan yağları yaktıktan sonra insanın sıkılaşmaya ihtiyacı oluyor, işte bu noktada elektro lipoliz ve foküs ultrason gibi yöntemler devreye giriyor. Elektrolipolizde akupunktur noktalarından çok ince iğneleri cildin altındaki yağ dokusuna yerleştiriyoruz. Çok düşük dozda bir elektrik akımı verilerek elektrik ısı ve titreşim etkisiyle yağlar parçalanıyor. Kişi bunu hafif bir titreşim ile masaj şeklinde hissediyor. Akupunktur noktaları sinirleri, sinirler de kasları uyardığı için lipolizin yanı sıra bölgesel kaslarda sıkılaşma meydana geliyor” şeklinde konuştu.