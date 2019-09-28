Getafe Barcelona maçı kaç kaç bitti? İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona deplasmanda Getafe ile kozlarını paylaştı. Peki, Getafe Barcelona maçı kaç kaç bitti?

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona deplasmanda Getafe ile kozlarını paylaştı. Peki, Getafe Barcelona maçı kaç kaç bitti? Açılış Suarez’den La Liga'nın 7. haftasında Getafe evinde Barcelona'yı konuk etti. Mücadelenin 41. dakikasında Suarez, Katalanları öne geçiren golü ağlarla buluşturdu:0-1 İlk yarı konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısında da etkili olan taraf Barcelona'ydı. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Junior Firpo ağları sarstı: 0-2 Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Barcelona oldu.

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