Getafe Atletico Madrid'e geçit vermedi
Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında deplasmanda Getafe ile golsüz berabere kaldı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Getafe'ye konuk oldu.
Coliseum Alfonso Pérez'de oynanan karşılaşmadan gol sesi gelmedi.
Ev sahibi Getafe'de Allan Nyom, 70. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Getafe deplasmanında 2 puan bırakan lider Atletico Madrid, puanını 63'e çıkardı. Getafe ise puanını 28'e yükseltti.