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GESKON Genel Başkanı Cevahiroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, yayınladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:23:59 -
GESKON Genel Başkanı Cevahiroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, yayınladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.


GESKON Genel Başkanı Cevahiroğlu, yayınladığı mesajda 19 Mayıs’ın Türk milletinin kaderinin dönüm noktalarından birisi olduğunu kaydederek, “19 Mayıs 1919’da, 101 yıl önce Türk milletinin atası, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakmışlardır. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da devletimiz ve milletimizin bağımsızlığını bütün dünyaya karşı ilan etmiş ve bu anlamlı günü bu ülkenin genç evlatlarına bayram olarak hediye etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Halkımızın, uluslararası toplumun ve dünya devletlerinin ve bütün milletlerin şunu bilmesini isterim ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurmuş oldukları ve bize armağan ettikleri Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza denk yaşayacaktır" dedi.

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