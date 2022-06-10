GES nasıl hesaplanacak? Gelir ortaklığı senedi özellikleri neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak yeni adımları akşam saatlerinde kamuoyuna duyurdu. Buna göre bakanlık; döviz yerine TL'nin tercih edilmesini sağlamak için Gelire Endeksi Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) çıkaracak. Gelire Endeksli Senet'e yalnızca vatandaşlar yatırım yapabilecek.

Gelir ortaklığı senedi nasıl alınır?

Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir. GES üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak.

GES hesaplaması nasıl olacak?

GES kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."

Gelir ortaklığı senedi amacı nedir?

Gelir Ortaklığı Senetleri, Hazine tarafından geliri Kamu Ortaklığı Fonu’na aktarılmak üzere satılan köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ile benzerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanların gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık hakkına sahip olmasını sağlayan senetlerdir. Gelir ortaklığı senedi ulaşım, haberleşme, enerji kesiminde kamuya ait olan alt yapı tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir. Elinde bulunduran yatırımcının bu tesislerin mülkiyeti ve işletmesi ile hiçbir ilişkisi yoktur. Gelir ortaklığı senetleri, hukuki statüsü itibarıyla adındaki “ortaklık” ibaresine rağmen, değişken faizli bir tahvil özelliği taşımaktadır.

Gelir ortaklığı senedi özellikleri neler?

Gelir Ortaklığı senedi, bir pay senedi değildir.

Senet, gelir elde eden bir tek veya birden fazla kuruluşun gelirlerinden pay almayı sağlayabilir.

Senet, belirli bir vadeye sahiptir.

Senet sahibine ödenecek kar payı önceden belirlenmemiştir.

Senet hamiline yazılıdır.