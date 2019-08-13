0553 313 94 23

Gerze’de 20 kişi hastanelik oldu

Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isteyen acemi kasaplar her yıl olduğu gibi bu yıl da hastanenin yolunu tuttular.

13 Ağustos 2019 Salı 15:25
Gerze’de 20 kişi hastanelik oldu

Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isteyen acemi kasaplar her yıl olduğu gibi bu yıl da hastanenin yolunu tuttular.


Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar kıldıkları bayram namazının ardından, dini vecibelerini yerine getirmek üzere kurbanlarını kesmeye gittiler.Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar yine iş başındaydı.


Uzmanların uyarılarına rağmen aldıkları büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kasaplara kestirenlerin yanı sıra hayvanları kendileri kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerini de kesmekten geride kalamadılar.


Tüm il ve ilçelerde olduğu gibi Gerze ilçesinde de Kurban Bayramı’nda acemi kasapları hastanelik oldu.


Gerze Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şevket Terkan’dan alınan bilgiye göre bayramın ilk iki gününde 20 kişinin hastaneye gelerek tedavi edildiği öğrenildi.


Tedaviye gelen hiç kimsenin ağır yaralı olmaması teselli olurken, son iki günde de vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baker kisti nedir? Baker kisti nerede olur?
    1. Baker kisti nedir? Baker kisti nerede..
    2. Turizm merkezi Kaş’ın nüfusu bayramda..
    3. Susuz kalan kaplumbağalara "can suyu"
    4. Didim’de sinema günleri sürüyor
    5. Salda Gölü'nde bayram kalabalığı!
    6. İstanbullular akın etti plajlar dolup..
    7. Ronaldo’dan Zidane’a övgü
    8. 'Suriye Anayasası Komisyonunda sona..
    9. Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
    10. Meteorolojiden 5 il için sıcaklık..
    11. Yenişehir’deki orman yangınında yeni..
    12. Göksel Gümüşdağ açıkladı! Fenerbahçe..
    13. Samsun deniz avcılığının merkezi oldu
    14. BM Hong Kong’daki şiddeti kınadı
    15. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde flamingo..
    16. Jorgensen: Şampiyonluk hasretine son..
    17. Salvini'den göçmen taşıyan STK'lere..
    18. Traktör ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
    19. Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 5..
    20. Yılmaz vatandaşlarla son kez..
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı