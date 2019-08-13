Gerze’de 20 kişi hastanelik oldu

Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isteyen acemi kasaplar her yıl olduğu gibi bu yıl da hastanenin yolunu tuttular.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar kıldıkları bayram namazının ardından, dini vecibelerini yerine getirmek üzere kurbanlarını kesmeye gittiler.Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar yine iş başındaydı.

Uzmanların uyarılarına rağmen aldıkları büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kasaplara kestirenlerin yanı sıra hayvanları kendileri kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerini de kesmekten geride kalamadılar.

Tüm il ve ilçelerde olduğu gibi Gerze ilçesinde de Kurban Bayramı’nda acemi kasapları hastanelik oldu.

Gerze Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şevket Terkan’dan alınan bilgiye göre bayramın ilk iki gününde 20 kişinin hastaneye gelerek tedavi edildiği öğrenildi.

Tedaviye gelen hiç kimsenin ağır yaralı olmaması teselli olurken, son iki günde de vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.