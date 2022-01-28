Gervinho’nun sözleşmesi feth mi edidi? Gervinho, Trabzonspor’dan gidecek mi?

Trabzonspor geleceğe yönelik transfer hamleleri de yaparak, Bursaspor'un genç yetenekleri Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'le kesin olarak anlaşmaya vardı. Süper Lg’de liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan Trabzonspor adım adım şampiyonluğa oynarken, bir yandan da transferle gücüne güç katmaya devam ediyor. Trabzonspor'da 6 yeni transfer; Yusuf Erdoğan, Tymoteusz Puchacz, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen için imza töreni düzenlendi.

Gervinho, gidecek mi, kalan mı?

Trabzonspor , Gervinho'nun bu sezonki sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini, oyuncuyla Temmuz ayında başlayacak ve Mayıs 2023'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı. KAP'a yapılan açıklama şu şekilde; Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur.

Gervinho kimdir?

Gervais Yao Kouassi ya da lakabıyla Gervinho 27 Mayıs 1987 tarihinde Anyama'da doğdu. Fildişi Sahilli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir. Gervinho futbola 1998'de ASEJ Abidjan'da başladı. Burada 4 sene oynadıktan sonra 2002'de Toumodi'ye gitti. Burada da 2 sene oynadıktan sonra KSK Beveren'e gitti ve burada parladı. KSK Beveren'de 66 maçta 14 gol attı ve ardından büyük bir yükseliş kaydederek Le Mans'a transfer oldu. Le Mans'da 59 maça çıktı ve 9 gol attı. 2009 yılında ise 8 milyon euro karşılığında Lille'e transfer oldu. Lille OSC'deki ilk sezonunda ligde 13 gol olmak üzere 41 maçta 18 gol attı. 2010-11 sezonunda ise ligde 15 gol olmak üzere 50 maçta 18 gol attı ve takımının hem Ligue 1 hem de Coupe de France'ı kazanmasında oldukça önemli rol oynadı. Gervinho 2013'te Roma'ya transfer olmuştur. Gervinho, 2008 Yaz Olimpiyatları'nda kaptan olarak görev aldı. Kaptan olarak seçilmesinin nedeni ise Gervinho'nun olimpiyat elemelerinde Mali karşısında 2 gol kaydetmesi ve maçın 3-1 bitmesidir. Bu sayede Gervinho ününü artırmıştır. Ayrıca Olimpiyatlar'da Fildişi Sahili'nin Sırbistan'ı 4-2 yendiği maçta da 2 gol atarak takımının 3 puan almasını sağlamıştır.