Gervinho Trabzon'da! TS'de yeni transfer

Trabzonspor gelecek 2021-2022 sezonu için hazırlıklarını sürdürürken 34 yaşındaki Gervinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo mavili takımın yeni futbolcusu Gervinho imza töreninde “Çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih eden biriyim. Bu proje inandığım proje. Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Parma kulübüne de transferimde gösterdikleri kolaylık için teşekkür ediyorum. Ben, eşim, ailem burada olmaktan dolayı mutluyuz. Başarılı olacağına inandığımız proje. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Takımımın da bana yardımcı olacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile 2 yıllık anlaşma imzalayan Gervinho için KAP'tan açıklama yapıldı. İşte KAP'tan yapılan açıklama;

''Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Yao Kouassi ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000 avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000 avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650.000 avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.'' İfadesi kullanıldı.

Gervinho kimdir?

Gervais Yao Kouass 27 Mayıs 1987 yılında Anyama, Fildişi Sahili'nde dünyaya gelmiştir. Gervinho sol kanat, sağ kanat ve santrafor olarak görev yapıyor. Gervinho futbol kariyerine 1998'de ASEJ Abidjan'da başladı. ASEJ Abidjan'da 4 sene oynadı. Gervinho daha sonra sırasıyla, Beveren, Le Mans, Lille, Arsenal, Roma, Hebei Fortuna, Fortune Res ve son olarakta İtalya Serie A'da Parma formaları giydi. Gervinho son 3 sezondur Parma forması giydi ve forvet mevkiinde 2018-2019 sezonunda 30 maçta 11 gol, 2 asist, 2019-2020 sezonunda 32 maçta 9 gol, 4 asist ve bu sezon da 23 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Gervinho ayrıca 54 kez giydiği Fildişi Sahili formasıyla 17 gol atmayı başardı.