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Germencik’te yaz spor okulu öğrencileri sevindirildi

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulu öğrencilerine, forma hediye edildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:29
Germencik’te yaz spor okulu öğrencileri sevindirildi

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulu öğrencilerine, forma hediye edildi.



Çocukların spora karşı ilgilerinin artması için Germencik Belediyesinin düzenlemiş olduğu yaz okulu etkinliği, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.


Germencik Belediyesi yüzme kursu ile beraber, Futbol, Voleybol, Tenis, Basketbol ve Muay Thai dallarında 6 branşta kurslar sürerken toplamda bin 300 öğrenciye yaz ayı boyunca spor dolu tatil geçirmelerine olanak sunuyor.


Forma dağıtımında dondurma ikramı yapılan öğrenciler müzik eşliğinde eğlenirken aileleri de bu eğlenceye ortak oldu. Etkinliğe katılan Germencik Belediye Başkanı Öndeş; “Çocukların mutlu olması ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için elimizden geleni yapacağız. Onlar güldükçe bizler mutlu olanlardanız”dedi.


Aileler yaz okulunu desteklediklerini ve çocukları için güzel bir çalışma olduğunu belirtirken, Başkan Öndeş’e teşekkürlerini sundular.


Germencik Belediyesinin düzenlemiş olduğu yaz okulu etkinlikleri 30 Ağustos tarihinde sonlanacak.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:29
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