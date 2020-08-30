  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Germencik'in yöresel iki lezzetine coğrafi onay
Aktüel

Germencik'in yöresel iki lezzetine coğrafi onay

Belediye Başkanı Fuat Öndeş: - "Germencik ekşili tavuk yemeği ve Ortaklar çöp şiş lezzetlerimize coğrafi işaret onayını almış bulunmaktayız. Memleketimize hayırlı olsun"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 15:32:08 -
Germencik'in yöresel iki lezzetine coğrafi onay

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinin yöresel lezzetlerinden "ekşili tavuk yemeği" ile "Ortaklar çöp şiş" için yapılan coğrafi işaret başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandığı bildirildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, AA muhabirine, iki lezzetin de coğrafi işaret alması için başvuruda bulunduklarını, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelen onay haberinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Germencik ekşili tavuk yemeğinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Hıdırbeyli köyü sakinlerince 1937 Büyük Ege Manevrası'nda ikram edildiğini anlatan Öndeş, şöyle konuştu:

"Atatürk ile manevraya katılan asker ve komutanlara ekşili tavuk yemeği ikram ediliyor. Bu lezzeti çok beğeniyor. Bunun üzerine Atatürk askerlere gösterilen ilgiden dolayı köye madalya veriyor. Bu madalyayı muhafaza ediyoruz.

Germencik ekşili tavuk yemeği ve Ortaklar çöp şiş lezzetlerimize coğrafi işaret onayını almış bulunmaktayız. Memleketimize hayırlı olsun. Bundan sonraki amacımız daha da markalaşmak. Amacımız bize ait olan ürünlere sahip çıkmak. Herkese hayırlı olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”
Dünya

Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, şehirdeki protesto gösterilerini engellemediği için, “Beceriksiz” olarak nitelediği Portland Belediye Başkanı Ted ..
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz ya..
Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var
Gündem

Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var

Türkiye-İran sınırında Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit old..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı