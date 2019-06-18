Germencik Belediyesi larvasit ilaçlamalarına devam ediyor

Germencik Belediyesi’ne bağlı ekiplerin ilçe mahallelerinde yürüttükleri yaz dönemiyle beraber başlatılan büyük rahatsızlık veren sivrisinek ve karasinek oluşumunun önüne geçilmesi için larvasit uygulamasına devam ediyor.

Başlatılan larvasit ilaçlama çalışmalarını artan sıcaklıkla beraber hızlandıran ekipler; ilçe mahallerinde bulunan dere yatakları, fosseptikler ve yağmur suyu birikintilerini belirleyerek dezenfekte ediyor.

Germencik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kanalizasyon sistemi olmayan mahallelerde kullanılmak üzere hanelere tablet dağıtarak o alandaki koku ve su birikintisi için de gerekli tedbirleri de aldılar.