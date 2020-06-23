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Dünya

Gerilimin arttığı dönemde yeni gelişme! Çin’den ABD’yi kızdıracak adım

Koronavirüs salgını sebebiyle gerilimin düşmediği dönemde Çin’den yeni bir adım geldi. ABD'nin sahibi olduğu GPS'e (Küresel Konumlama Sistemi) bağımlılığını sona erdirecek BeiDou-3'ün son uydusu fırlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 15:01:00 -

Çin, ABD'nin sahibi olduğu GPS'e (Küresel Konumlama Sistemi) bağımlılığını sona erdirecek kendi navigasyon sistemi BeiDou-3'ün son uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi.

Bir uzay gücü olarak Çin'in konumunu daha da güçlendirecek 10 milyar dolarlık proje, toplam 35 uydudan oluşuyor ve tüm dünyaya navigasyon hizmeti verme kapasitesine sahip.

Çin'in bu adımı, ABD ile arasında koronavirüs salgını, ticaret ve Hong Kong nedeniyle gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

Uydunun geçen hafta fırlatılması planlanmıştı. Ancak ön fırlatma testlerinde rokette tespit edilen sorunlar nedeniyle fırlatma ertelenmişti.

BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi, ABD'nin GPS sisteminin yanı sıra, Rusya'nın GLONASS ve Avrupa'nın Galileo sistemlerine alternatif olarak geliştirildi.

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