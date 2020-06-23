Gerilimin arttığı dönemde yeni gelişme! Çin’den ABD’yi kızdıracak adım

Çin, ABD'nin sahibi olduğu GPS'e (Küresel Konumlama Sistemi) bağımlılığını sona erdirecek kendi navigasyon sistemi BeiDou-3'ün son uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi.

Bir uzay gücü olarak Çin'in konumunu daha da güçlendirecek 10 milyar dolarlık proje, toplam 35 uydudan oluşuyor ve tüm dünyaya navigasyon hizmeti verme kapasitesine sahip.

Çin'in bu adımı, ABD ile arasında koronavirüs salgını, ticaret ve Hong Kong nedeniyle gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

Uydunun geçen hafta fırlatılması planlanmıştı. Ancak ön fırlatma testlerinde rokette tespit edilen sorunlar nedeniyle fırlatma ertelenmişti.

BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi, ABD'nin GPS sisteminin yanı sıra, Rusya'nın GLONASS ve Avrupa'nın Galileo sistemlerine alternatif olarak geliştirildi.