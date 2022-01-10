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Dünya Gerilimi tırmandıracak! Ukrayna'da saldırı hazırlığındaki Rus ajanı tutuklandı
Dünya

Gerilimi tırmandıracak! Ukrayna'da saldırı hazırlığındaki Rus ajanı tutuklandı

Ukrayna, Odessa’da saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 1 Rus ajanını tutukladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 20:17:00 -
Gerilimi tırmandıracak! Ukrayna'da saldırı hazırlığındaki Rus ajanı tutuklandı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna’nın liman kenti Odessa’da saldırı hazırlığında olduğunu iddia ettiği 1 Rus ajanını tutukladığını duyurdu.

Ukrayna’da güvenlik güçleri tarafından bir Rus ajanı yakalandı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın liman kenti Odessa’da saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 1 Rus askeri istihbarat ajanının tutuklandığı bildirildi.

Saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi

 

SBU, yakalanan Rus ajanının ana görevinin sabotaj ve terör eylemleri yoluyla Odessa bölgesindeki siyasi durumu istikrarsızlaştırmak olduğunu ifade ederek, ajanın saldırıları gerçekleştirmek üzere bir kişi ile görüştüğü sırada yakalandığını aktardı.

Rusya tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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