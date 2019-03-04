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Gerilim yeniden alevlendi! Rusya, İngiltere'yi hedef aldı

Rusya ve İngiltere arasında yaşanan ajan Sergey Skripal gerilimi yeniden alevlendi. Rus Dışişleri, yaptığı açıklama ile Birleşik Krallık'ı hedef aldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 19:22
Gerilim yeniden alevlendi! Rusya, İngiltere'yi hedef aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinde yaşadığı sorunları, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayıyla örtmeye çalıştığını ileri sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığınının sosyal medya hesabından Skripal'in zehirlenmesinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yapıldı.

İngiltere'nin Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'yı suçladığı hatırlatılan açıklamada, "Rusya'nın olaya ilişkin soruşturmanın birlikte yapılması tekliflerini görmezden gelen İngiltere, bunun sonuçlarını düşünmeden hareket etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin, AB'den çıkış sürecindeki sorunlarını Skripal'in zehirlenmesiyle örtmeye çalıştığı belirtilerek, "İngiliz yetkililer, vatandaşlarının dikkatini kendileri için hoş olmayan konulardan çekmeye çalışarak, halkı 'Rus tehdidi' karşısında birleştirmeyi umuyor." denildi.

Skripal olayı

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, geçen yıl 4 Mart'ta Salisbury'de SovyetlerBirliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Bellingcat internet sitesi, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ve İngiltere'ye girişte kullandıkları isimler İngiliz polisi tarafından Ruslan Borişov ve Aleksandr Petrov olarak açıklanan iki Rus'un gerçekte GRU ajanları Anatoliy Vladimirovich Chepiga ile Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin olduğunu öne sürmüştü.

İngiltere Başbakanı Theresa May de "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı." açıklamasını yapmıştı.

Skripal olayına tepki olarak İngiltere'nin öncülüğünde bazı Batı ülkeleri toplamda 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere, Skripal'in "Rusya'nın onayıyla zehirlendiğini" iddia ediyor. Tedavilerinin ardından taburcu edilen Skripallerin nerede tutulduğu bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:22
  1. Rusya Dışişleri Bakanlığı
  2. İngiltere
  3. Avrupa Birliği
  4. Sergey Skripal
  5. Theresa May

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