Gerilim tırmanıyor! Ukrayna askeri öldürüldü
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 1 Ukrayna askeri öldü, 1 asker ise yaralandı.
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların ateşi sonucu Donbas'ın Peski bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğü, 1 askerin yaralandığı belirtildi.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.