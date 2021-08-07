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Dünya Gerilim tırmanıyor! Ukrayna askeri öldürüldü
Dünya

Gerilim tırmanıyor! Ukrayna askeri öldürüldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 1 Ukrayna askeri öldü, 1 asker ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 16:43:00 -
Gerilim tırmanıyor! Ukrayna askeri öldürüldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların ateşi sonucu Donbas'ın Peski bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğü, 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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