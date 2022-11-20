Gerilim tırmanıyor! Libya'dan Yunanistan hamlesi

Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın başkent Trablus ziyaretinde uçaktan inmeyi reddetmesine karşılık Atina'daki Büyükelçisi Hamed Beşir el-Mebruk'u istişare için çağırdı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un, Dendias’ın 17 Kasım Perşembe günü Trablus'a ziyareti sırasında uçaktan inmemesi meselesine açıklık getirmek üzere Büyükelçi Mebruk'u istişare için çağırdığı belirtildi.

Yunan Bakan'ın davranışının uluslararası diplomasi normlarına aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Menguş, Libya'nın Atina Büyükelçisi Mebruk'tan, Dışişleri Bakanı Dendias’ın davranışına açıklık getirmeleri için Yunan makamlarına bir protesto notası vermesini istedi." ifadeleri kullanıldı.

Libya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, düşünülmemiş bu tür davranışların Libya'nın güven ve istikrarını tehlikeye atan yansımaları olduğu gibi ülkedeki bölünmeye dolaylı olarak davetiye çıkardığına dikkat çekildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 17 Kasım'da Libya'nın başkenti Trablus'a gelmiş ancak Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un kendisini karşılamak için havaalanına geldiğini öğrenince uçaktan inmeyi reddetmişti.

Bunun üzerine Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Dışişleri Bakanlığı da Dendias'a tepki göstermişti.