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Dünya

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Çin'e karşı yeni hamle

Koronavirüs ABD ve Çin arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Donald Trump yönetimi koronavirüs salgınını idare ediş biçiminden dolayı Pekin'i cezalandırmak için yeni gümrük vergileri getirmeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:48:00 -
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Çin'e karşı yeni hamle

ABD'de Donald Trump yönetimi küresel tedarik zinciri içinde Çin'in rolünü azaltmaya yönelik çabalarına hız verirken, koronavirüs salgınını idare ediş biçiminden dolayı Pekin'i cezalandırmak için yeni gümrük vergileri getirmeyi değerlendiriyor.

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Çin’e karşı olan tutumunu sertleştirip yeni suçlamalarda bulunan Donald Trump, imalat tesislerini yurt dışından tekrar ülke içine getireceği sözünü vermişti.

ABD’li yetkililer, koronavirüs getirdiği ekonomik yıkım ve ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısının arttığına dikkat çekerek ABD’nin üretimini ve tedarik zinciri bağımlılığını daha dost ilişkilere sahip olduğu bir ülkeye kayacak olsa bile Çin’den uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

Çalışmalar hızlandı

Sözcü'nün Reuters'dan aktardığı habere göre, Dışişleri Bakanlığı’nda Enerji, Çevre ve Ekonomik Büyüme bölümünün başında bulunan Keith Krach, “Birkaç yıldır (tedarik zincirinde Çin’e olan bağımlılığımızı azaltmak) üzerine çalışıyoruz ancak şimdi bu girişimi hızlandırıyoruz” dedi.

Krach, “Kritik alanların neler olduğunu ve dar boğazların nerede yaşandığını anlamak bence gerekli” diyerek bu konunun ulusal güvenlik açısından önem taşıdığını ve hükümetin yakında yeni adımlar atabileceğini söyledi.

Ticaret ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra kamu kuruluşları, şirketleri tedarik ve imalat işlerini Çin dışına taşımak zorunda bırakacak önlemleri araştırıyorlar. Değerlendirilen önlemler arasında vergi teşvikleri ve sübvansiyonlar da yer alıyor.

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