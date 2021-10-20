Gerilim tırmandı! Azerbaycan'dan flaş İran hamlesi: Yasakladılar!

Azerbaycan ile İran arasındaki gerilim son günlerde en üst düzeye çıktı. İran TIR’larının Dağlık Karabağ’daki (Hankendi) Ermenistan güçlerine lojistik malzeme taşıdığının ortaya çıkmasının ardından Azerbaycan sınırında yaptığı askeri tatbikat bardağı taşıran son damla oldu.

Azerbaycan, geçtiğimiz gün İranlı TIR şoförlerini Goris-Gafan yolunda gözaltına almasının ardından bir adım daha attı. Bakü yönetimi, Tahran’a ait TIR’ların Astara Sınır Kapısı’ndan geçişini engelledi. Bu sebeple İran tarafında yoğun bir TIR trafiği yaşanıyor.

Bu sıcak gelişmelerin ardından İran-Rusya Ortak Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Seyid Jalalifar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Jalalifar, İran’ın gıda ve tarım ihracatında Rusya’nın payının yüzde 80’den fazla olduğunu ve bu transferin büyük bölümünün Azerbaycan üzerinden geçtiğini söyledi.

Şu anda arabaların sınır kontrol noktasından serbest bırakılmasında gecikmeler yaşandığını belirten Seyid Jalalifar, “Azerbaycan tarafı hiçbir şey söylemiyor ve sınırları da tam olarak kapatmıyor ama her gün bahane buluyorlar. Bazen ışıklar sönüyor, bazen de röntgen cihazı bozuluyor. Bunların yanı sıra bazen de narkotik madde arayan köpekleri ortadan kayboluyor.” ifadelerini kullandı.

Uzun kuyruklar oluştu

Bu gecikmeler nedeniyle Astara Gümrük Kontrol Noktası’ndaki İran TIR’larının geçişi azaldı ve şu anda İran tarafında 10 km’ye varan uzun kuyruklar oluştu. Astara Gümrük Kontrol Noktası’nda yaşanan sorunla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.

Ancak Azerbaycan medyası, işgal altındaki toprakların kontrolünü yeniden ele geçirdikten sonra, İran’ın narkotik madde geçiş sınırı olarak Astara kapısını kullandığını, Azerbaycan tarafının ise bunu engellemek için sıkı denetimler yaptığını aktarıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Liderler Zirvesi’nde “Ermenistan, İran ile yaklaşık 30 yıl Azerbaycan’ın daha önce işgal altında bulunan topraklarını Avrupa’ya narkotik madde güzergâhı olarak kullandı.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Diriliş Postası