Gerilim havaya yansıdı! Savaş uçağını engellediler

NATO ve ABD ile havada sık sık karşı gelen Rusya, NATO'ya ait keşif uçakları için sürekli teyakkuzda bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde NATO Rusya'yı Danimarka'nın hava sahasını ihlal etmekle suçlamış ve sert tepki göstermişti.

Karadeniz'de de Amerika Birleşik Devlteleri'ne (ABD) ait B-52H bombardıman uçağı Rus jetleri tarafından yakından takip edilip taciz edildi. ABD Savunma Bakanlığı (pentagon) bu yaklaşımı çok tehlikeli olarak belirtip, Rusya'nın çok tehlikeli bir girişimde bulunduğunu açıkladı.

Görüntüleri paylaştılar

En son Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşan ABD'ye ait Boeing RC-135 ve İsveç'e ait keşif uçaklarının engellendiğini duyuran Rusya, SU-27 savaş uçağı tarafından çekilen engelleme anına ait videoları paylaştı.