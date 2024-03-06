  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zelenski öngörüyor! 'Karadeniz’de Ruslar için güvenli bir liman hiçbir zaman olmayacaktır' sözleri dünya basınında

İmamoğlu’ndan müteahhit arkadaşına 1 milyarlık ihale!

Almanya grev ve protestolar ile sarsıldı! Almanya’nın en büyük havalimanı duyurdu: Uçuşlar iptal

CHP’li aday DEM’e öyle sözler söyledi ki… Masada kedi sahada kurt!

Geçen yıl yurt genelinde 13 bin 500 kişi hafızlık belgesini aldı: Mersin’de 80 hafız için icazet merasimi yapıldı

Ruslar, Amerikan füze sistemlerini tek tek avlıyor

2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri’nde birinciği aldı: Dünya orduları arasında bir ilk

Yürekleri varsa giderler! Bakan Özhaseki’den muhalefet liderlerine büyük çağrı

DEM Parti'nin ortağı CHP 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak

Bezos, ters köşe yaptı! Dünyanın en zengin adamı unvanını Elon Musk’tan geri aldı
Dünya Gerilim düşmüyor! Kızıldeniz'de Yunanistan gemisine füze saldırısı: İlk can kaybı yaşandı
Dünya

Gerilim düşmüyor! Kızıldeniz'de Yunanistan gemisine füze saldırısı: İlk can kaybı yaşandı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 22:21:00 - 2024-03-06 22:25:11
Gerilim düşmüyor! Kızıldeniz'de Yunanistan gemisine füze saldırısı: İlk can kaybı yaşandı

Yemen açıklarında Husiler tarafından Yunanistan tarafından işletilen True Confidence adlı yük gemisine düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Husi saldırılarında Kızıldeniz’de ilk can kaybı yaşandı.

Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde ticari gemilere yönelik saldırılarda ilk can kaybı yaşandı. İngiliz ve ABD'li yetkililer, Yunanistan tarafından işletilen Barbados bandıralı True Confidence adlı yük gemisine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'de sivil katliamına ortak olan İngiltere: 2 masum denizci öldü!

Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'e verdiği destekle tepkileri toplayan İngiltere tarafından yapılan açıklamada, "En az 2 masum denizci öldü. Bu, Husilerin uluslararası gemiciliğe pervasızca füze saldırılarının üzücü ama kaçınılmaz sonucuydu. Durmalılar. En derin başsağlığı dileklerimiz ölenlerin ve yaralananların aileleriyle birliktedir” denildi.

Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili de iki denizcinin saldırıda öldüğünü doğruladı.

Gemi Aden açıklarında saldırıya uğramıştı

True Confidence’a Yemen'in Aden kentinin yaklaşık 50 deniz mili güneybatısında füze saldırısı düzenlendiği ve saldırı sonucu geminin hasar aldığı ve yangın çıktığı ifade edilmişti. Gemide, 15'i Filipinli, 4'ü Vietnamlı, 2'si Sri Lankalı, 1’i Hindistanlı ve 1 Nepalli olmak üzere toplam 20 mürettebat ve 3 silahlı koruma olduğu aktarılmıştı.

Geminin Liberya'da kayıtlı True Confidence Shipping şirketine ait olduğu ve Yunanistan merkezli Third January Maritime şirketi tarafından işletildiği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor! Gemiyi füzeyle vurdular
Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor! Gemiyi füzeyle vurdular

Dünya

Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor! Gemiyi füzeyle vurdular

Husiler İngiliz gemisini vurmuştu… Kızıldeniz’de sızıntı tehdidi! Tüm dünyadan yardım istediler
Husiler İngiliz gemisini vurmuştu… Kızıldeniz’de sızıntı tehdidi! Tüm dünyadan yardım istediler

Dünya

Husiler İngiliz gemisini vurmuştu… Kızıldeniz’de sızıntı tehdidi! Tüm dünyadan yardım istediler

Kızıldeniz krizi büyüyor! Alman Meclisi’nden dikkat çeken karar
Kızıldeniz krizi büyüyor! Alman Meclisi’nden dikkat çeken karar

Avrupa

Kızıldeniz krizi büyüyor! Alman Meclisi’nden dikkat çeken karar

Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Kızıldeniz'de battı
Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Kızıldeniz'de battı

Gündem

Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Kızıldeniz'de battı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke dünyanın en derin ikinci petrol kuyusunu açıyor! Duyuru: 2023 yılı sondaj başladı, 1’de 10 bin metre
Dünya

O ülke dünyanın en derin ikinci petrol kuyusunu açıyor! Duyuru: 2023 yılı sondaj başladı, 1’de 10 bin metre

Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde petrol aranırken Çin’deki Tarim Havzası’nda bulunan petrol arama kuyusu Shenditake 1’de 10 bin metre ..
CHP başvurdu, AYM iptal etti! Bakan Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
Gündem

CHP başvurdu, AYM iptal etti! Bakan Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2’sini üye kaydeden sendikaların..
‘Somali Cumhurbaşkanının oğlu’ diye tepinen laikçi medya üç maymunu oynadı! Eylem Tok ve oğluna yakalama kararı
Gündem

‘Somali Cumhurbaşkanının oğlu’ diye tepinen laikçi medya üç maymunu oynadı! Eylem Tok ve oğluna yakalama kararı

Trafik kazasında bir kişinin ölümüne sebep olan ehliyetsiz şoför Timur Cihantimur ile onu yurt dışına kaçıran laikçi yazar annesi Eylem Tok ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23