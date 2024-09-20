Gerilim büyüyor! Ürdün ve Mısır da savaşa girebilir

İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliam ve soykırım sürüyor. Lübnan'a yönelik tehditlerin de devam ettiğini belirten Fidan, İran'ın devreye girmesiyle daha büyük bir savaşın çıkması gerçeğiyle karşı karşıya kalındığını vurguladı. Bu riskin, bölgesel savaş da başlayıp neredeyse küresel savaşa erişme potansiyeli taşıdığını ifade eden Fidan, Ürdün'ün Batı Şeria'daki olaylardan dolayı askeri alarm seviyesine geçtiğini kaydetti:

“Bizim şu an Lübnan'ı düşünürken, Mısır'ı da, bölgenin tamamını içine alacak bir savaş riski her zaman için mevcut.”