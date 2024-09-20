  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gerilim büyüyor! Ürdün ve Mısır da savaşa girebilir
Gündem

Gerilim büyüyor! Ürdün ve Mısır da savaşa girebilir

Yeniakit Publisher
2024-09-20 10:15:00 - 2024-09-20 10:16:47
Gerilim büyüyor! Ürdün ve Mısır da savaşa girebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Batı Şeria’daki saldırılarından dolayı Ürdün’ün askeri alarm seviyesine geldiğine dikkat çekerek uyardı: “Artık İsrail oldubittisine sessiz kalmayacaklarını Ürdünlüler hem dostlarına hem uluslararası muhataplarına iletiyor. Bu alarm verici bir şey, Lübnan’ı düşünürken, Mısır’ı, bölgenin tamamını içine alacak bir savaş riski mevcut ve Netanyahu bunu ilerletmeye kararlı.”

İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliam ve soykırım sürüyor. Lübnan'a yönelik tehditlerin de devam ettiğini belirten Fidan, İran'ın devreye girmesiyle daha büyük bir savaşın çıkması gerçeğiyle karşı karşıya kalındığını vurguladı. Bu riskin, bölgesel savaş da başlayıp neredeyse küresel savaşa erişme potansiyeli taşıdığını ifade eden Fidan, Ürdün'ün Batı Şeria'daki olaylardan dolayı askeri alarm seviyesine geçtiğini kaydetti:

“Bizim şu an Lübnan'ı düşünürken, Mısır'ı da, bölgenin tamamını içine alacak bir savaş riski her zaman için mevcut.”

Hakan Fidan’dan stratejik format
Hakan Fidan’dan stratejik format

Siyaset

Hakan Fidan’dan stratejik format

Bakan Hakan Fidan duyurdu! İsrail'in saldırıları sonrası Türkiye harekete geçti
Bakan Hakan Fidan duyurdu! İsrail'in saldırıları sonrası Türkiye harekete geçti

Gündem

Bakan Hakan Fidan duyurdu! İsrail'in saldırıları sonrası Türkiye harekete geçti

Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35'leri neden alamadığını açıkladı
Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35'leri neden alamadığını açıkladı

Teknoloji

Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35'leri neden alamadığını açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emri bil maruf nehyi anıl münker

İsrail'in gayesi savaşı genişlemek... burada aslolan bölgesel birlikteliği sağlamak bir yanlış yapan İsrail'e bölgedeki bütün ülkeler yanlış yaptığını söylese... bölgesel birlik olup yalnız bırakılsa.. tecrit edilse...ambargo uygulansa...alış veriş tamamen kesilse bu kadar sesi çıkmazdı çıkamazdı..."zulme haksızlığa sessiz kalmanın dilsiz şeytanlık " olduğunu söyleyen Peygamberimiz...zulmün genişlemesine mani olan yöntemi haber veriyor bize böylece...

Vay vay

Ürdün ve Mısır filistinli sığınmacı istemiyorlar...Korkuları bu...Yoksa hiçbir Müslüman ülke israille savasmaz çünkü hepsi israilden korkuyor...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23