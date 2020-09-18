Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık
İngiltere, Kuzey denizi üstünde uçan 2 Rus savaş jetini tespit ettiklerini dünyaya duyurdu.
Dünyanın Kuzey Denizi bölgelerinde iki ülke arasında gerilim yaşandı. Gerilime ilişkin İngiltere Kraliyet Ailesinden açıklama geldi.
İngiltere, deniz üstünde uçan 2 Rus savaş jetini tespit ettiğini açıkladı.
Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), uçaklarının Kuzey Denizi üzerinde iki Rus askeri uçağını durdurduğunu basına aktardı.
Rusya’ya ait jetlerin İngiltere’ye yakın bölgede Kuzey denizi üzerinde faaliyet yürüttüğü bildirildi.
Lossiemouth'un RAF hava üssü, önlenen iki uçağın Tu-142 denizaltı karşıtı jetler olduğunu aktardı.
Rus stratejik ve uzun menzilli uçakları düzenli olarak Arktik bölgesi, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Karadeniz üzerinden uçuşlar yapıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri uçaklarının tüm uçuşlarının uluslararası hukuka uygun olduğunu söylemişti.
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