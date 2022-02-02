Gerilim arttı! ABD savaş uçağı gönderiyor!

BAE’yi mevcut tehditler karşısında desteklemeyi amaçlayan karar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi.

ABD Bakanı görüşme sırasında Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'a BAE'nin mevcut tehditle yüzleşmesine yardımcı olmak için beşinci nesil savaş uçaklarını konuşlandırma kararının, ABD'nin BAE ile uzun vadeli bir stratejik ortak olduğunun açık bir işareti olduğunu söyledi.

BAE, Husilere karşı Suudi Arabistan önderliğinde, Yemen’de meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu’na katılmıştı.

BAE geçtiğimiz ay, Husiler tarafından balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan üç saldırıya maruz kaldı. Saldırılar, Husilerin ellerindeki bölgeleri ardı ardına kaybetmesinin ardından yaşandı.

Husiler, 17 Ocak’ta Abu Dabi’ye düzenledikleri İHA saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Bu milisler tarafından BAE’ye düzenlenen ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

BAE, Abu Dabi yakınlarındaki el Zahra Hava Üssü'nde konuşlu ABD kuvvetlerinin yardımıyla, daha sonra kendilerine yöneltilen iki füzeyi imha etmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta üst düzey bir BAE’li yetkili AFP’ye yaptığı açıklamada, Husi tehdidinin ardından BAE’nin olası saldırılara karşı koymak için savunma yeteneklerini sürekli olarak geliştireceğini bildirdi. BAE’nin yüksek düzeyde savunma yeteneklerine sahip olduğunu ve bu yetenekleri sürekli olarak modernize etmeye çalıştığını belirten yetkili, ulusal güvenliğine yönelik tehditlerle mücadele etmek amacıyla gelişmiş sistemler ve teknolojiler edinmek için uluslararası ortaklarla çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.