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Siyaset Gerici muhalifler çıldırdı! Seçimi kutlayan kızı taşladılar
Siyaset

Gerici muhalifler çıldırdı! Seçimi kutlayan kızı taşladılar

Yeniakit Publisher
2023-05-29 09:34:00 -
Gerici muhalifler çıldırdı! Seçimi kutlayan kızı taşladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandıktan bir kez daha galibiyetle ayrıldı, vatandaşlar da seçim zaferi sonrası sokaklara çıkarak kutlamalara katıldı. Ancak bu sevince gölge düşürecek olay yaşandı. İzmir'de bir genç kız muhaliflerin taşlı saldırısına uğradı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu geride bıraktı. Büyük bir katılımın yaşandığı seçimin galibi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan'ın zaferi sonrası vatandaşlar da sokaklara çıkarak seçim galibiyetini kutlamaya başladı.

Ancak İzmir'de vatandaşların yaşadığı zafer sevincine gölge düşürecek bir olay yaşandı.

Kutlamalara katılan genç bir kıza muhalifler taşlarla saldırdı. Genç kız, saldırı nedeniyle başından yaralandı.

Uğradığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaşan genç kız, Yedili Masa'nın teröre verdiği desteğe atıfta bulunarak, "Kutlamalar sırasında İzmir'de taşlı saldırıya uğradım. Alışmışsınız askeri polisi halkı taşlamaya ama bizi yenemezsiniz Allah'ın izniyle. Zafer yeniden reisimizin. Rabbim sana uzun ömürler versin reis." ifadelerini kullandı.
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Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, yaralanan genç kıza geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: Yeni Şafak

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