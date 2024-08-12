‘Geri zekalı’ tutuklandı! Erdoğan’a, Şehid Haniye’ye ve vatandaşa hakaret etmişti

Sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaretlerde bulunan D.K. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

HADDİNİ AŞTI BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Instagram'ın engellenmesine ilişkin soru karşısında Başkan Erdoğan'ı hedef alan D.K., "21. YY'ın göbeğinde kalkıp da koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi ahırı gibi kullanır." diyerek haddini aştı.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası ilan edilen 1 günlük yasla ilgili de akılalmaz ifadeler kullanan D.K, "Yani elin arabı öldü diye ben neden yas tutuyorum, beni ilgilendirmez." dedi.

VATANDAŞLARA HAKARET ETTİ: GERİ ZEKALISINIZ

Röportajın kesilmesini istemediğini belirten D.K. "Geri zekalısın, hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız." diyerek vatandaşlara hakaret etti.

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