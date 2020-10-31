Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!

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Dün İzmir 6.8 büyüklüğündeki depremle adeta faciayı yaşadı. İstanbul dahil birçok şehirden hissedilen deprem, merkez üssü olan İzmir’de birçok binanın yıkılmasına neden oldu. Depremde 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca 804 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Depremin ardından sosyal medyada birçok provokatif paylaşım yapıldı. Kaosla beslenen tetikçiler, depremin ardından binlerce kişinin tepkisini çeken paylaşımlara imza attı.

Ayak takımının yaptığı paylaşımlardan ziyade, Türkiye’yi yönetmeye talip olan muhalefet partilerinden yapılan ve halkı galeyana getirmekten başka işe yaramayan iddialar da gündemi meşgul etti.

“Kendini koruyamayan devlet vatandaşı nasıl koruyacak?”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, deprem sonrasında rezil bir iddia ortaya attı. Twitter hesabından paylaşım yapan Tekin, “İzmir'de yaşanan deprem sonucunda Bayraklı'da Kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi yıkıldı, Adalet Sarayı duvarları çatladığı için boşaltıldı...”iddiasında bulundu. Aynı zamanda Tekin, “Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak? Çok acil çok büyük adımlar atmamız lazım..” ifadelerini kullandı.

Binlerce tepki geldi, paylaşımını sildi

Tekin’in söz konusu iddiası Kızılay tarafından yalanlandı. Aynı zamanda binaların sağlam olduğu görüldü. CHP’li Gürsel Tekin’in ortaya attığı iddia, sosyal medyada büyük infiale neden oldu. Binlerce vatandaş, Tekin’in yalanına tepki gösterdi. Gelen binlerce mesajın ardından Gürsel Tekin geri adım atarak paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Özür dile!..

Gürsel Tekin, söz konusu paylaşımıyla alenen iftira attı, yalan söyledi, siyasi emelleri nedeniyle deprem şoku yaşayan vatandaşları doğru olmayan bilgilerle devlete karşı kışkırtmaya çalıştı. Deprem sonrası herkes tek ses olması gerekirken, aslı astarı olmayan paylaşımıyla alenen bölücülük yaptı. Ayrıca yaralı vatandaşlar arasında büyük infial doğurdu. Bu skandalın ardından Gürsel Tekin’in mesajını silmesinin yetersiz olduğu düşünülürken, CHP’li ismin bu rezillik nedeniyle özür dilemesi bekleniyor.