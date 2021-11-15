Geri sayım devam ediyor! İstanbul Faizsiz Finans merkezi olacak

BUĞRA KARDAN

2022’de faaliyete geçecek İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi, ekonomiye ivme katacak. Proje, gerek Türkiye’ye gerek İstanbul’a sermaye girişini arttıracak.

Kredi temini kolaylaşacak

Dünyanın önde gelen firmalarının ve fonlarının yerlerini alacakları İFM, hem yerli hem yabancı yatırımcıların kolayca kredi temin etmelerine imkân tanıyacak. Bini aşkın kurumu bünyesinde barındıracak merkezden on binlerce aile ekmek yiyecek. 3.5 milyon metrekare alana inşa edilen İFM, ekonomiye 250 milyar dolar katkıda bulunacak. Finansal ürün ihracatını 16 milyar dolara taşıyacak.

Hedef büyük

İFM projesiyle İstanbul’u finans üssüne dönüştürmek hedefleniyor. Projeyle megapole İslam ülkelerinden yatırımcıları çekmek amaçlanıyor. Faiz hassasiyeti olan bu yatırımcılara yeni ve kârlı ürünler sunulması planlanıyor. İFM’yle İstanbul’un New York, Londra, Frankfurt ve Singapur ve Dubai gibi finans üsleriyle yarışır konuma geleceği tahmin ediliyor. Merkezin Avrupalı ve Asyalı şirketlerce tercih edileceği öngörülüyor.

Dubai'den kayma olacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İslam ülkelerinin kurumlarının İFM’ye şubeleriyle ya da birimleriyle geleceklerini dile getiriyor. Aşan, İstanbul’un stratejik bir yerde olduğuna işaret ederek, “Burası yatırımcıların dikkatlerini çekiyor. Yabancılarla görüşmelerimiz verimli geçiyor. Öyle görünüyor ki dev şirketler, kurumlar bölge merkezlerini İstanbul’a taşıyacak. Dubai’den İstanbul’a bir miktar kayma olacak” diyor.

Tahkim devreye giriyor

Aşan, yatırımcılar için en önemli konulardan birinin de tahkim olduğunu kaydediyor. Aşan, “Kuvvetli bir hukuk sistemimiz var. İhtisas mahkemelerimizle ön plandayız. İlave bir adım daha atıyoruz. İFM Tahkim Merkezi’ni devreye alıyoruz. İnşallah yeni dönemde İslami Tahkim’le anılacağız” ifadelerini kullanıyor. İFM’yle ilgili takvimin belli olduğunu belirten Aşan, şu açıklamaları yapıyor: “2022 ortasında merkezin önemli bölümü aktif hale gelecek. Kurumlarımızın büyük bölümü buraya taşınacak. Yapım çalışmaları yakında tamamlanacak. Bir tek Merkez Bankası binası kalıyor. O da İFM’nin en iddialı binası olacak ve 2022 sonunda kullanıma açılacak. İFM’de şirketlere önemli imkânlar tanınacak. Teşvikler dağıtılacak. Fintek’ler için de alanımız olacak. Alandan pek çok girişimci yararlanacak.” Bu arada firmalar, İFM’ye dahil olmak için belli şartları karşılamalılar. Denetimden geçip katılımcı belgesi almalılar.