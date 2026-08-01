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Spor Şampiyonluk sözü verdiler! Devlet Bahçeli’den Erciyes 38 FK’ya tam destek
Spor

Şampiyonluk sözü verdiler! Devlet Bahçeli’den Erciyes 38 FK’ya tam destek

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Şampiyonluk sözü verdiler! Devlet Bahçeli’den Erciyes 38 FK’ya tam destek

Erciyes 38 FK Başkanı Latif Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli, mavi-siyahlı ekibe desteğini açıklarken kulüp yönetimi sezon sonunda şampiyonluk kupasını getirme sözü verdi.

TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK’nın yönetimi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makamında bir araya geldi.

 

Ziyarette, MHP Lideri Bahçeli'ye üzerinde isminin ve Kayseri'nin plaka kodu olan '38' numaralı Erciyes 38 FK forması hediye edildi. Mavi-siyahlı ekipten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Latif Ersoy, “Türk Dünyasının Bilge Lideri, Saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi, Erciyes 38 FK yönetimimizle birlikte ziyaret ettik. Sayın Genel Başkanımız, kulübümüzün kurumsal kimliği ve logosuna atıfta bulunarak, 'Bu takım bizim takımımız' ifadelerini kullandı. Desteklerinin her zaman bizimle olduğunu belirterek, sezon sonunda şampiyon olarak yeniden ziyaret etmemizi istedi. Biz de sözümüzü verdik. O kupayı sezon sonunda Liderimize götüreceğiz. İnşallah Erciyes 38 FK şampiyon olacak” ifadelerine yer verildi.

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