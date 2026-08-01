İşsizlik oranı 14 yılın dibine vurdu! Kadın hakları istismarcılarına kapak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kadın istihdamında tarihi bir iyileşme yaşandı. Haziran ayında 15 yaş ve üzeri kadınlarda işsizlik oranı yüzde 9,8 olarak gerçekleşirken, bu oran Eylül 2012'den bu yana son 166 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde işsizlik oranı da yüzde 7,6'ya gerileyerek, aylık verilerin hesaplanmaya başlandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Böylece Türkiye'de işsizlik 38 aydır tek haneli seviyelerde kalmayı sürdürdü.

Kadın istihdamında dikkat çeken yükseliş

Haziran ayında kadın iş gücü 12 milyon 2 bin kişi olarak hesaplanırken, bunların 10 milyon 831 bini istihdam edildi. İşsiz kadın sayısı ise 1 milyon 171 bine gerileyerek Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Veriler, kadınların iş gücü piyasasına katılımının artarken aynı zamanda istihdam edilen kadın sayısının da güçlü şekilde yükseldiğini ortaya koydu.

Genç kadınlarda da tarihi düşüş

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı haziran ayında yüzde 12,8'e gerilerken, genç kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

Bu oran, genç kadın işsizliğinde Ocak 2014'ten bu yana görülen en düşük seviye oldu. Aynı dönemde genç kadın istihdamı 1 milyon 581 bine yükselerek serinin en yüksek seviyesine ulaştı.

"Kadın işsizliğinin tek haneye inmesi önemli bir eşik"

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta, kadın işsizliğinin yeniden tek haneye düşmesini önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Yalta, haziran ayında oluşturulan 227 bin yeni istihdamın 177 bininin kadınlardan oluştuğunu, yani yeni istihdamın yaklaşık yüzde 78'inin kadınlara sağlandığını belirtti.

Kadın iş gücünün artmaya devam ettiğini vurgulayan Yalta, işsiz kadın sayısındaki düşüşün kadınların iş aramaktan vazgeçmesinden değil, yeni iş imkanlarının artmasından kaynaklandığını ifade etti.

Eğitim ve istihdam politikaları etkili oldu

Prof. Dr. Yalta, genç kadınların eğitim seviyesindeki yükselişin istihdama doğrudan katkı sağladığını belirterek, yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 68,7'ye ulaştığını söyledi.

Sağlık, eğitim, ticaret, finans ve bilgi teknolojileri gibi hizmet sektörlerindeki büyümenin kadınlara yeni istihdam alanları oluşturduğunu kaydeden Yalta, İş Pozitif ve Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) gibi uygulamaların da bu süreci desteklediğini ifade etti.

Yalta, "Kadın emeği ekonominin yedek gücü değil, büyümenin temel yapı taşlarından biridir. Haziran verileri, çalışma hayatının kapılarının daha fazla kadına açıldığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.