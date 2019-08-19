Geri geri gelen otomobil yayaya çarptı Samsun’un Bafra ilçesinde otoparkta geri geri gelen otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde otoparkta geri geri gelen otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Kızılırmak Mahallesi Büyükpazar otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MG 8014 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet A. geri geri gelirken otomobilin arkasında bulunan yaya Ali Demir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan yaya, çarpan sürücü tarafından başka bir araçla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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