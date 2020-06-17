Geri dönüşümle 4 ayda 93 bin ton plastik atık ekonomiye kazandırıldı

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yılın ilk 4 ayında 93 bin ton plastik ambalaj atığı toplanarak yaklaşık 100 milyon lira ekonomiye kazandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık tarafından lisanslandırılan firmalarca toplanan plastik atıklar geri dönüştürülerek plastik ev eşyası, oyuncak ve tekstil ürünleri üretiminde kullanılıyor.

Polietilen ve polikarbonat, polietilen ve poliamid, polivinilklörür, polipropilen ve polistiren olmak üzere 5 farklı türden oluşan plastik atıkların 1 tonunun geri dönüşümü ile 5 bin 774 kilovatsaat enerji ve yüzde 80 enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

Bakanlıkça geçen yıl yurt genelinde konutlar, siteler, iş merkezleri ve kamusal alanlardan 230 bin ton, 2020'nin ilk 4 ayında ise 93 bin ton plastik ambalaj atığı toplandı.

Ekonomik değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 93 bin ton plastik atığın, 45 bin tonunu plastik poşetler, içecek şişeleri, temizlik ve kozmetik ürün şişeleri oluşturdu.

- Plastik ambalaj atığı geri dönüşüm kapasitesi 6 kat yükseldi

Sıfır Atık Projesi, tanıtım filmleri, kamu spotları, mevzuat çalışmaları, farkındalık projeleri ile ülke genelinde atık toplama bilincinin geliştirilmesiyle yıllık 100 bin ton civarında olan plastik ambalaj atığı geri dönüşüm kapasitesi, son 10 yılda 600 bin ton civarına yükseldi.

Bu artışla plastik atıklardan elde edilen plastik ham maddeler, yurt içinde plastik ambalaj, ev eşyası, oyuncak ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanıldığı gibi önemli oranda ihracat da gerçekleştirildi.

Plastik israfının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan tek kullanımlık plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasının yanı sıra Bakanlık, tek kullanımlık plastik içecek şişelerine yönelik de 2021 yılı itibarıyla depozito uygulamasına geçmeyi planlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Bakanlıkça başlatılan Sıfır Atık Projesi'nde 2023 yılı hedefi ülke genelinde atıkların toplam geri dönüşüm oranı yüzde 35, plastik ambalaj atıkları özelindeki toplam geri dönüşüm oranı ise yüzde 55 olarak belirlenmişti.