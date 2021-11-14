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Aktüel Geri dönüşüm tesisinde kan donduran olay! Atıkların içinden çıktı
Aktüel

Geri dönüşüm tesisinde kan donduran olay! Atıkların içinden çıktı

Eskişehir’de geri dönüşüm tesisinde atıklar arasından yeni doğmuş bir bebek cesedi çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 18:18:00 - 2021-11-14 18:17:58
Geri dönüşüm tesisinde kan donduran olay! Atıkların içinden çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin çalışanları, 13 Kasım günü gece mesaisi esnasında bant üzerinden gelen çöp ve atıkları ayıklarken bir bebek cesediyle karşılaştı.

Tesis çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan ilk incelemelerde kız bebeğin yeni doğmuş olduğu ve üzeri beyaz örtüyle kapatılmış şekilde sırt üstü yatar vaziyette durduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, yapılan araştırmalarda 13 Kasım akşamı saat 20.00’den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöp ve atıkların getirilerek ayrıştırma bandına alındığını belirledi.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine ceset üzerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi tarafından gerekli incelemelerin yapılmasının ardından bebeğin cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi.

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