  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aksaray'da feci kaza! 9 yaralı
O ülkede hapishane baskını: 240 tutuklu serbest bırakıldı
Komşuda koronavirüs engellenemiyor
MSB açıkladı: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Gündem Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu!
Gündem

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu!

Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın esnasında kara dumanlar Bursa'nın her yerinden görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 12:54:00 -
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu!

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Vakıf Yolu Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

Plastik maddelerin alev alması sonucu yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken; yangında dumandan etkilenen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlatırken, o anlar drone ile havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay