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Kadın - Aile Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak kadına şiddete dikkat çekiyor
Kadın - Aile

Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak kadına şiddete dikkat çekiyor

Sanatçı geri dönüşüm malzemeleri ile yaptığı eserlerine yer verdiği sergide kadına uygulanan şiddeti anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 09:57:00 -
Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak kadına şiddete dikkat çekiyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, sanatçı geri dönüşüm malzemeleri ile yaptığı eserlerine yer verdiği sergide kadına uygulanan şiddeti anlatıyor.

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Sanatçı, "Göz Görmez Bilinç Görür" ismini verdiği sergide kadın ve çocuk şiddetini konu alarak atık malzemelerden eserler ortaya koydu. Pandemi sürecinde sergisini sanal ortamda açan Yoğurtçu, Edremit Belediyesi A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi fuayesinde sanat severler ile buluştu. Çalışma hakkında bilgi veren Gizem Yoğurtçu “Sergi bir geri dönüşüm sergisidir. Sizlerin ölmüş dediğiniz malzemeleri kullanıyorum. Yani çöp dediğiniz, atık dediğiniz malzemelerin hepsini harmanlayıp tekrar yeniden hayat verdiğimiz bir sergidir. Serginin teması kadın şiddetidir. Bunun yanı sıra çocuk şiddetini, öldürülen çocuklarımızı da konu alan bir sergidir. Hepsinin gerçek bir hayat hikayesi var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Sizden ricam şudur. İçeri girdiğiniz zaman hepsine dokunmanızı istiyorum. Dokunmak serbesttir. Bunları ancak dokunarak hissedebilirsiniz” dedi.

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