‘Geri Dönüşüm Kütüphanesi’ okumayı sevdiriyor

Sinop Halk Eğitimi Merkezi binasında kullanılmayan eski malzemelerden oluşturulan Geri Dönüşüm Kütüphanesi, merkezi ziyaret edenlerin ve burada görevli eğitimcilerin uğrak noktası oldu.

Ana düşüncelerinin “oku, okut ve yaşat” olduğunu vurgulayan Sinop Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turgay Altun şöyle konuştu: “Kütüphanemizi oluştururken çeyiz sandığımızdan oturma grubu yaptık. Lastikleri masa olarak kullanıyoruz. Yine eski sedirimiz cilalandı, toparlandı, oturma yeri olarak kullanılıyor. Eski dolaplardan çıkan ağaçları toparladık ve raf haline dönüştürdük. İnsanlar burayı çok beğeniyor. Aynı zamanda burası dinlenme ve sohbet alanı olarak kullanılıyor. Biz kütüphanemizi bir sınıfa koyup o şekilde olsun istemedik. Yani birisi gelip kitabı alıp okurken, diğeri onu gördüğünde daha fazla şevklensin, okuma alışkanlığı edinsin istedik.”