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Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Eskişehir’de bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:40:33 -
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Eskişehir’de bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Presleme esnasında çıktığı öğrenilen yangında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, EMKO sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda presleme yapıldığı esnada yangın çıktı. Kısa sürede deponun tamamına yayılan yangın, giderek büyüdü. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, çevrede gerekli önlemler ekipler tarafından alındı. Fabrika ve depo çevresinde duvar olarak kullanılan demir saclar ise yangına daha iyi müdahale edebilmek için söküldü. Deponun dört bir yanından alevler kontrol altına almaya çalışılırken, itfaiye ekipleri yangının daha da büyümesini önledi.


Geri dönüşüm deposu tamamen yanarken, fabrika kısmının çatısı ise kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında can kaybı olmazken, çalışan bir işçi kolunun yanması sonucu yaralandı.


Geri dönüşüm deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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