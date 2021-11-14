Geri adım geldi! ABD-Çin geriliminde son hamleler

Yeni Akit Ankara

Çin’in Washington Büyükelçisi Qin Gang, ABD’ye Tek Çin ilkesine bağlı kalması, Taiwan sorununa rasyonel şekilde yaklaşması ve sorunun Çin-ABD zıtlaşmasına yol açmasını önlemesi çağrısında bulundu. Qin Gang dün video konferans yoluyla ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen bir toplantıda konuşma yaptı.

“Tayvan kozu ABD’nin işine yaramıyor”

Qin Gang konuşmasında Taiwan makamlarının Taiwan Boğazı’nın iki yakası arasında düşmanlığı kışkırtmakta olduğuna ve dış güçlerle işbirliği yaparak “Taiwan’ın bağımsızlığı”na destek girişimlerinde bulunduğuna, bunun Taiwan halkını savaş ateşine sürüklediğine dikkat çekti. Qin Gang, söz konusu girişimlerin Taiwan halkı başta olmak üzere Çin milletinin tamamının temel çıkarlarına ciddi zarar vereceğini, Taiwan Boğazı’nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı ciddi şekilde zedelediğini vurguladı. Çin’in Taiwan Boğazı’nın iki yakası arasındaki kaynaşma ve gelişmeyi hızlandırmak için tüm olanaklarını kullanmaya hazır olduğunu kaydeden Büyükelçi Qin, buna rağmen askeri güç kullanmama taahhüdü vermediklerini ve gerekli tüm tedbirleri alacaklarını dile getirdi. Qin Gang, ABD’nin Çin’in kalkınmasını engellemek için sürekli Taiwan kozunu kullanmasının işe yaramadığının altını çizdi.