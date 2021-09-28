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Dünya Gerginlik tırmanıyor! BM kararlarına aykırı hareket eden Kuzey Kore’ye İngiltere’den kınama
Dünya

Gerginlik tırmanıyor! BM kararlarına aykırı hareket eden Kuzey Kore’ye İngiltere’den kınama

Japonya, Kuzey Kore’nin balistik füze demesini gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından İngiltere, Birleşmiş Milletler kararına rağmen silah denemesi yapan Kuzey Kore’yi kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 22:33:00 - 2021-09-28 22:38:23
Gerginlik tırmanıyor! BM kararlarına aykırı hareket eden Kuzey Kore’ye İngiltere’den kınama

Japonya, bugün Kuzey Kore’nin balistik füze olduğunu düşündüğü yeni bir silahın denemesini gerçekleştirdiğini açıkladı. Güney Kore de bu açıklamanın ardından bilginin doğru olduğunu teyit etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuzey Kore’nin üzen denemsine ilişkin, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek kısa menzilli balistik füze fırlatmasını kınadığı belirtildi.

İhlal üstüne ihlal: Bu 6 oldu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefine bağlı kalmaya devam ediyor ve ABD ile bölgesel ortakların Kore Yarımadası'nda barışı sağlama ve bölgesel istikrarı koruma konusundaki diplomatik çabalarını takdir ediyor. Kuzey Kore'yi diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Füze testleriyle BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden Kuzey Kore, 2021 yılında toplam 6 kez füze denemesi gerçekleştirdi.

 

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