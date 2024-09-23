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Gündem Gergerlioğlu’nu siyah poşet gerdi!
Gündem

Gergerlioğlu’nu siyah poşet gerdi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Gergerlioğlu’nu siyah poşet gerdi!

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçit'in siyah poşet giydirilerek adliyeye sevk edilmesinden rahatsız oldu. Gergerlioğlu, skandal bir açıklamaya imza atarak, “Onu hayvan koruma arabasıyla çöp poşetine koyup götüren polise bu emri veren amire de yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Dün akşam Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre G. (19) karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.Şüpheli Yunus Emre G, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıkmıştı. Zanlının polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Olayda, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

ADLİYEYE ÇÖP POŞETİYLE GÖTÜRÜLDÜ

Kısa sürede gözaltına alınan şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Polis katiline çöp poşeti giydirilmesi ve hayvan taşıma aracıyla adliyeye sevk edilmesi dikkat çekti. Savcılıkta sorgusuna başlanan şahıs polisi şehit ettiğini ise inkar etti.

GERGERLİOĞLU İTİRAZ ETTİ

Şehidimiz Sivas'ta büyük bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanırken DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medyadan skandal bir açıklama bulundu. Gergerlioğlu'nun paylaşımında, "Polisi öldüren katile lanet olsun, onu hayvan koruma arabasıyla çöp poşetine koyup götüren polise bu emri veren amire de yazıklar olsun!!! Cezayı vermenin polise ait olmadığını bu toplum ne zaman anlayacak, ayırt edecek yahu!?" ifadelerini kullandı.

 

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