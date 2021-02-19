Gergerlioğlu hakkındaki 'hapis cezası'nın onanması HDP'yi fena gerdi!

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onaması, HDP Genel Merkezi'ni fena gerdi. HDP'nin resmi twitter hesabından bir dizi paylaşım yapıldı.

Kararı 'adaletsizlik' olarak yorumladılar

FETÖ ve PKK sevici Gergerlioğlu hakkında verilen hapis cezasının adaletsizlik olduğunu öne süren HDP yönetimi, "Bu adaletsizliğe teslim olmayacağız. Hak ve hukuk mücadelesini bütün baskılara rağmen, vekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte ve dayanışmayı büyüterek sürdüreceğiz." dedi.

Zengin'in tokat gibi sözlerinden de utanmadılar!

Özlem Zengin'in 'iffetli ve onurlu kadın çıplak aramaya maruz kalınca bunu bir sene sonra söylemez' sözlerinden de utanmayan HDP'liler 'çıplak arama' iddialarını dillendirmeyi sürdürdü:

"Cezaevlerinde çıplak arama, işkence ve kötü muamele, insan kaçırmalar, hasta mahpuslar, hamile tutuklular ve ağır zulüm gerçeğinin konuşulmasını cezayla durduramazsınız."

İnsan hakkı savunucusuymuş

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun insan hakkı savunucusu olduğunu öne süren HDP, mesajına şöyle devam etti:

"Bu ülkede insan hak ve özgürlükleri, adalet ve evrensel hukuk ilkeleri için mücadele etmenin bir bedeli var. Vekilimiz Ö. Faruk Gergerlioğlu’na hukuku çiğneyerek ceza verenler, iktidarın işlediği suçların açığa çıkmasını engellemek isteyenlerdir."

FETÖ'cülerle canlı yayında!

Önümüzdeki günlerde hakkındaki hapis cezasının TBMM'de okunmasıyla vekilliği düşecek Gergerlioğlu, sık sık FETÖ firari ile canlı yayında buluşuyor, 'insan hakkı savunuculuğu' yapıyordu.