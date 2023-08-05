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Ekonomi Gereksiz yere millete kesilen pandemi cezaları iade edilecek!
Ekonomi

Gereksiz yere millete kesilen pandemi cezaları iade edilecek!

Yeniakit Publisher
2023-08-05 14:55:00 -
Gereksiz yere millete kesilen pandemi cezaları iade edilecek!

Maske takmadı diye otobüsten attılar, dağ başında yalnız yaşayan kadına zorla maske taktılar, motorda tek başına giden gence ceza yazdılar... Absürd komedi oynandı ve bitti. Şimdi yazdıkları cezaları iade edecekler!

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezaları iade edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilecek başvuru formu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi.

Tebliğde, salgının yayılmasını önlemeye dönük idari yaptırımlar kapsamında, aykırı fiiler nedeniyle tahsil edilen cezalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 5 Nisan 2023 tarihli kararı hatırlatıldı. "Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez" hükmünün Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Buna göre ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.
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