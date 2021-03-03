  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gerekçe göstermeden küstah adımı attılar! ABD'den Türkiye'ye ambargo kararı
Dünya

Gerekçe göstermeden küstah adımı attılar! ABD'den Türkiye'ye ambargo kararı

Amerika Birleşik Devletleri, TCG İstanbul (F-515) Firkateyninin yapımında kullanılan Mark 41 Dikey Atım Sisteminin tedariki konusunda Türkiye'ye ambargo uyguladığı öne sürüldü. Türkiye bu konuda adım atarak Milli Dikey Atım Sistemi'nin (MDAS) kullanılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 16:07:00 -
Gerekçe göstermeden küstah adımı attılar! ABD'den Türkiye'ye ambargo kararı

ABD'nin Mark 41 Dikey Atım Sistemi (VLS) tedariki ile ilgili olarak Türkiye'ye ambargo uyguladığı iddia edildi. Mk41 VLS’ler, TCG İstanbul (F-515) için tedarik edilecekti.

MİLGEM Projesi'nin beşinci, İSTİF Sınıfı Firkateyn Projesi'nin ise ilk gemisi olan TCG İstanbul (F-515) Firkateyni, 23.01.2021 tarihinde düzenlenen tören ile denize indirilmişti. Tören kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM ana yükleniciliğinde üretilen TCG İstanbul Firkateyni'nde ABD üretimi Mk41 Dikey Atım Sistemi (VLS) yerine Milli Dikey Atım Sistemi'nin (MDAS) kullanılacağını açıklamıştı.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; bu kararın alınmasında, ABD tarafından Mk41 Dikey Atım Sistemi tedariki için Türkiye'ye ambargo uygulanması etkili oldu. Geliştirme faaliyetleri hızlandırılan MDAS'ın, TCG İstanbul Firkateyni ile birlikte ilk kez kullanılma alınması bekleniyor.

SavunmaSanayiST.com tarafından elde edilen bilgiye göre; Türkiye'nin, MDAS sistemine hiçbir yabancı füzenin entegre edilmemesi ve hiçbir yerli füzenin de Mk41 gibi yabancı atım sistemlerine entegre edilmemesi gibi bir tutumu var. Dolayısıyla Türkiye, TCG İstanbul Fırkateyni'nin envantere alınacağı 2023 tarihine kadar MDAS'ta kullanılacak yerli füzeleri de üretmeyi amaçlıyor. Füze alanında hem ROKETSAN hem de TÜBİTAK-SAGE çalışmalar gerçekleştirmekte.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Lânet abd yıllardır bizimle savaş halin desin öyle böyle islam la haç in savaşını veriyorsun kahrolsun abd ve onun destekçisi ülkeler
  • Yanıtla
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki..
ABD'den 18 ülkeye yaptırım kararı! Aralarında Türkiye de var
Dünya

ABD'den 18 ülkeye yaptırım kararı! Aralarında Türkiye de var

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin de olduğu 18 ülkedeki alüminyum levha ihracatçılarına vergi uygulama kararı aldı.
CHP'nin Bayraktar’a iftirasına tazminat!
Gündem

CHP'nin Bayraktar’a iftirasına tazminat!

CHP’lilerin, İBB’nin Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na 41,1 milyon lira para aktardığı iddiasının asılsız oldu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay