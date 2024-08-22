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Yaşam Gerede'deki orman yangını 13 saattir sürüyor
Yaşam

Gerede'deki orman yangını 13 saattir sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-08-22 02:35:00 -

Ankara'nın Kızılcaham ilçesinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını 13 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, söndürme çalışmalarında 13 saati geride bırakan ekipler, orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

Gerede'de rüzgarın da etkisiyle zaman zaman parlayan alevlerin ilerlemesini engellemek için bölgede mücadele sürüyor. Yangının kontrol altına alınması adına karadan müdahalenin devam ettiği Gerede'ye çevre illerden çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaynak: İHA

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