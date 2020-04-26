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Aktüel

Gercüş’te yağışlardan dolayı toprak evler çöktü

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, kullanılmayan 3 toprak ev çöktü.

2020-04-26 13:29:38 -
Gercüş’te yağışlardan dolayı toprak evler çöktü

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, kullanılmayan 3 toprak ev çöktü.


Gercüş’te etkili olan şiddetli yağış, Seki köyünde bulunan ve daha önce boşaltılan 3 toprak evin çökmesine neden oldu. Evlerin çökme anında çevrede kimsenin olmaması ise olası faciayı önledi.


Köy sakinlerinden Rıdvan Işık sabahın erken saatlerinde büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi. Işık, "Gürültünün ardından dışarı çıktım. Toprak evlerin yağıştan yıkıldığını gördüm. Evlerin daha önce boşaltılmış olması ve çökme sırasında kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi" dedi.

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