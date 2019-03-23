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Gercüş’te sirk ve sanat festivaline yoğun ilgi

Batman’ın Gercüş ilçesinde düzenlenen ’Sirk ve Sokak Sanatları Festivali’ yoğun ilgi görüyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:27
Gercüş’te sirk ve sanat festivaline yoğun ilgi

Batman’ın Gercüş ilçesinde düzenlenen ’Sirk ve Sokak Sanatları Festivali’ yoğun ilgi görüyor. GAP İdaresi, UNICEF, Mardin Gençlik ve Kültür Derneği ile Mardin Gençlik ve Kültür Evi’nin desteklediği proje kapsamında, Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Genlik Spor Merkezi sentetik çim sahada stantlar açılarak, çeşitli gösteriler sergilendi.


Sirk etkinliğine Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci de katıldı. Vatandaşların çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdiği festival kapsamında gösteriler düzenlendi. Öğrencilerin etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini ifade eden proje koordinatörü Gültekin Çelik, "UNICEF GAP idaresi başkanlığı Mardin Gençlik ve Kültür Derneği ve Mardin Kültür Gençlik Evinin ortak bir projesi olarak yürütüyoruz. Türkiye ve Suriyeli çocukların sosyal uyumu projesi olarak hayata geçirildi ve bu proje kapsamında il, il dolaşıp çocuklara sirk eğitimleri veriyoruz. Bunları ilçelerde de yapıyoruz. Projenin amacı Türkiyeli ve Suriyeli çocukların sosyal uyumunu gerçekleştirebilmek ve sosyal alanda, sosyal yaşamda bu çocukların kendi aralarında farklılıkların giderilmesi sağlamaktır. Çocuk sadece çocuktur Türkiyelisi, Suriyelisi ya da Kürdü, Türkü, Arabi yoktur çocuk çocuktur her yerde çocuktur" dedi.


Programa katılan çocuklar ise böyle bir etkinliğin ilçelerinde olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Öğrenci velileri ise bu etkinliğin farklı bir şey olduğunu, bu tür sirk gösterilerinin ilçede fazla olmadığını ve bu etkinliğin hem kendilerini hem de çocuklarını çok sevindirdiklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:27
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