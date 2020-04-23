Gercüş’te şimşekler geceyi aydınlattı
Batman’ın Gercüş ilçesinde gece boyunca sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Batman’ın Gercüş ilçesinde gece boyunca sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Gercüş’te etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler karanlık havayı aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. İlçede aralıklarla çakan şimşekler geceyi aydınlatırken fotoğraf tutkunları bu anları yakalamak için birbirleri ile yarıştı.