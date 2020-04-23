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Yerel

Gercüş’te şimşekler geceyi aydınlattı

Batman’ın Gercüş ilçesinde gece boyunca sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

2020-04-23 11:28:09 -
Gercüş’te şimşekler geceyi aydınlattı

Batman’ın Gercüş ilçesinde gece boyunca sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle çakan şimşekler geceyi aydınlattı.


Gercüş’te etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler karanlık havayı aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. İlçede aralıklarla çakan şimşekler geceyi aydınlatırken fotoğraf tutkunları bu anları yakalamak için birbirleri ile yarıştı.

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