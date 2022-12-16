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Tarım Gercüş’te çiftçilere 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı
Tarım

Gercüş’te çiftçilere 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde "Fıstık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" dahilinde İl Özel İdaresi bütçesiyle alınan 35 bin adet tüplü fıstık fidanı dağıtımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 21:53:00 -
Gercüş’te çiftçilere 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı

İlçe Özel İdare bahçesinde düzenlenen programda, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi desteğiyle yüzde 70 hibeli 35 bin fıstık fidanının dağıtımı yapıldı.

Fıstık fidan dağıtımına katılan çiftlilerden Eyüp Çetin, çiftçilere yüzde 70 destekli fıstık fidanı dağıtıldığı dile getirdi. Çetin, "Dışardan 7 ila 8 TL'ye satılan fıstık fidanları bize 2.5 TL'ye satılıyor. Buda bizim için gayet iyi, devletin bize vermiş olduğu destek sayesinde ilçede fıstık verimi artacaktır. Bu projelerde emeği geçen herkesten Allah razı olsun hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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