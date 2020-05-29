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Aktüel

Gercüş’te çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için ot topluyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için bahçe ve çayırlarda ot biçmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:35:51 -
Gercüş’te çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için ot topluyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için bahçe ve çayırlarda ot biçmeye başladı.


Gercüş’te otların hayvanların tüketmesine uygun olması nedeni ile çiftçiler eski usul aletleri kullanarak kış hazırlıklarına başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında haftada bir gün dışarıya çıkan çocuklar ise anne ve babalarına yardım etti. Bahçede çocukları ve torunları ile birlikte ot toplayan Hüseyin Şimşek, "Bugün burada çocuklarım ve torunlarımla ot topluyoruz. Korona virüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz, bu tür işlerde mecburi evden çıkıyoruz. Topladığımız otları kurutup kışın hayvanlarımıza veriyoruz" dedi.


Bahçede babasına yardım ederek ot toplayan Devran Şimşek ise, "Yeşil ot topluyoruz, kurutup kışın hayvanlarımıza vereceğiz. Hayvanlarımızı çok seviyoruz. Babamıza yardıma geldik. Evde çok sıkılıyorduk buraya geldik, burası çok güzel" diye konuştu.

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