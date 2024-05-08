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Medya Gerçekten çok şaşırtıcı! Kasap dükkânının duvarına ‘Yaşasın danalar, yaşasın kuzular’ diye tabela asılmasına benziyor ABD’nin bu hâli!
Medya

Gerçekten çok şaşırtıcı! Kasap dükkânının duvarına ‘Yaşasın danalar, yaşasın kuzular’ diye tabela asılmasına benziyor ABD’nin bu hâli!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 15:20:00 -
Gerçekten çok şaşırtıcı! Kasap dükkânının duvarına ‘Yaşasın danalar, yaşasın kuzular’ diye tabela asılmasına benziyor ABD’nin bu hâli!

Mehmet Şeker, DAEŞ’i kuran, PKK, YPG ve PYD gibi terör örgütlerini destekleyen ABD’de “Terörle Mücadele Koordinatörlüğü” bulunmasına şaşırdığını belirtti. “Kasap dükkânının duvarına ‘Yaşasın danalar, yaşasın kuzular’ diye tabela asılmasına benziyor ABD’nin bu hâli” diyen Şeker, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:

Mehmet Şeker, DAEŞ’i kuran, PKK, YPG ve PYD gibi terör örgütlerini destekleyen ABD’de “Terörle Mücadele Koordinatörlüğü” bulunmasına şaşırdığını belirtti. “Kasap dükkânının duvarına ‘Yaşasın danalar, yaşasın kuzular’ diye tabela asılmasına benziyor ABD’nin bu hâli” diyen Şeker, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:

“Geçenlerde ABD Terörle Mücadele Koordinatörü olan büyükelçi Elizabeth Richard geldi.

Kiminle ne görüştüğünden çok, ABD’de bir terörle mücadele koordinatörlüğünün bulunması dikkat çekici.

DAEŞ’i kuran ABD… PKK’yı ve YPG, PYD, say gitsin bütün yapılarını destekleyen ABD…
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Bir de terörle mücadele için koordinatörlük kurmuş.

Evvelce El Kaide’yi desteklediğini de hazırlarız.

Hangi terör örgütüyle mücadele ettiklerini söyleyebilirler, meraka değer.

Kasap dükkânının duvarına “Yaşasın danalar, yaşasın kuzular” diye tabela asılmasına benziyor ABD’nin bu hâli.”

 

 

 

 

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